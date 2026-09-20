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Раковски вкара 6 в католическото дерби

  • 20 сеп 2026 | 10:04
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Раковски вкара 6 в католическото дерби

ФК Раковски победи с категоричното 6:2 Житница в мач от поредния кръг на Областна група – Пловдив. Двубоят бе по-интересен заради католическото население и дълбоки традиции в двете населени места. С 4 гола се отчете Стефан Рабаджийски, а по един добавиха Любомир Романски и Йордан Томбов. Тимът, воден от играещия старши треньор Валери Домовчийски, обаче водеше с 4:1 още през първото полувреме. Три гола само през първата част реализира Стефан Рабаджийски, а един добави Любомир Романски.

В началото на втората част в игра се появиха Йордан Томбов и Петко Панайотов. Натискът на Раковски продължи и Томбов се разписа за 5:1. Впоследствие на терена се появиха и младите Иван Дзанев, Мартин Гаджев и Боби Йовчев, които получиха своите минути. Домакините получиха право да изпълнят дузпа, която реализираха за 2:5. Малко преди края Стефан Рабаджийски отново намери мрежата, оформяйки своя четвърти гол в мача и крайното 6:2 за Раковски. За съжаление срещата беше белязана от контузия на Денислав Куртев, който бе заменен заради разтежение.

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