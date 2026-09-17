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  3. Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity стигнаха до плейофите в Полша

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity стигнаха до плейофите в Полша

  • 17 сеп 2026 | 22:11
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Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity стигнаха до плейофите в Полша

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity се класираха за плейофите на LAN турнира Logitech G Play Connect в Полша с награден фонд от 100 000 долара.

Отборът приключи група "А" с три победи и две загуби. Luminosity започна с поражение от GamerLegion с 7:13 на Nuke, след което спечели срещу Metizport с 13:9.

Последва загуба от B8 с 11:13 на Dust II, а Петров записа 20 убийства. Най-силният му мач дойде срещу M80, когато Rainwaker завърши с K/D от 17-4 при успеха с 13:4 на Ancient.

В последния си двубой Luminosity победи Ninjas in Pyjamas с 13:11, отново на Ancien.

На четвъртфиналите в събота Luminosity ще се изправи срещу третия от група "B", в която участва и Team Liquid с Георги "Jorko" Митев.

Снимка: HLTV

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