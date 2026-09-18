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  3. Още неприятности за Георги "Jorko" Митев и Liquid на турнира във Варшава

Още неприятности за Георги "Jorko" Митев и Liquid на турнира във Варшава

  • 18 сеп 2026 | 11:40
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Още неприятности за Георги "Jorko" Митев и Liquid на турнира във Варшава

Team Liquid на българина Георги "Jorko" Митев ще трябва да направи нова промяна в състава си за турнира по CS2 във Варшава Logitech G Play Connect.

Старши треньорът Виктор "flashie" Тамаш Беа ще пропусне груповата фаза на турнира, тъй като ще присъства на сватбата на сестра си.

На негово място като временен капитан ще застане анализаторът Джей "DeMars DeRover" Ли.

Това е втората промяна за Liquid преди надпреварата, след като Владaн "VLDN" Радевич замени Марио "malbsMd" Самайоа, който отсъства по лични причини.

Първият двубой на "кончетата" е днес от 12:00 ч., когато те ще се изправят срещу играчите от INFINITE.

Снимка: HLTV

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