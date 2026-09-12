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Овчаров срещу Ранефур в мъжкия финал, японките продължиха традицията при дамите в Панагюрище

  • 12 сеп 2026 | 23:33
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Овчаров срещу Ранефур в мъжкия финал, японките продължиха традицията при дамите в Панагюрище

Голямата звезда на WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel Димитрий Овчаров изигра два много равностойни мача и общо 9 гейма, за да се класира за големия финал в неделя. Поставеният под номер 2 основната схема спечели с 3:2 срещу 16-годишната сензация от Япония Рюусей Каваками на четвъртфиналите.

В спор за място на финала 38-годишният легендарен германец срази шампиона в Панагюрище от миналата година Седрик Наутинк от Белгия (3:1 гейма). Така, както и през 2017 г., Овчаров ще участва в големия финал при мъжете по единично, където негов съперник ще е намиращият се в отлична форма Елиас Ранефур.

В изключително качествен мач между двама от шведите в топ 50 на световната ранглиста Ранефур измъкна успеха срещу Кристиан Карлсон с 3:2 гейма. Карлосн, който отпадна на полуфиналите и в смесените двойки вчера, поведе с 2:1 гейам, но Ранефур постигна драматичен обрат и след 14:12 в решаващия пети гейм вдигна на крака публиката в Арена Асарел.

При жените нямаше изненади и първата поставена Хитоми Сато сломи конкуренцията на своите съотборнички, за да достигне до мача за титлата. Сато, която е 15-а в световната ранглиста, преодоля последователно Миу Хирано (3:1 гейма) и Сачи Аоки (3:0), за да си оспорва титлата с третата в схемата Сакура Йокои. В много стойностен полуфинал в долната част на схемата Йокои надигра с 3:1 гейма втората поставена Миу Нагазаки.

Тази вечер Арена Асарел видя и първите шампиони от десетото издание на турнира. В смесените двойки триумфираха испанците Алваро Роблес и Мария Сияо, които се наложиха с 3:0 гейма над поляка Бадовски и Кукулкова от Словакия.

В съботния следобед бяха оформени и финалите при двойките. Французите Боросо и Дор, които са първени поставени се изправят срещу Сакаи и Хамада от Япония. Представителките на Страната на изгряващото слънце Миу Хирано и Миюу Кихара ще спорят за трофея срещу италианките Арлиа и Монфардини.

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