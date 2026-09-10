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Бончо Генчев става учител по физическо в Самоводене

  • 10 сеп 2026 | 09:51
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Бончо Генчев става учител по физическо в Самоводене

Легендата на българския футбол Бончо Генчев ще предава опита си на учениците в ОУ "Христо Смирненски" в село Самоводене, където става преподавател по физическо възпитание и спорт. Доскоро Генчев бе председател на Зоналния съвет на БФС, където пое поста след кончината на Трифон Иванов, а сега бе наследен от Камен Алексиев.

Бончо Генчев е част от "златното" поколение на родния футбол - бронзов медалист от САЩ '94 и участник на Евро 1996. През 1992 г. става първият българин във Висшата лига на Англия, у нас е шампион с Етър и голмайстор на страната с ЦСКА.

"От тази учебна година часовете по физическо възпитание и спорт в нашето училище ще бъдат поверени на Бончо Генчев. Горди сме! Той ще има възможността да предаде на нашите ученици не само не само знанията си за футбола и спорта, но и опита, дисциплината, характера и ценностите, които стоят зад големите успехи. За нас е чест човек с такава история, опит и принос към българския спорт да бъде част от нашето училище. Добре дошъл, г-н Генчев! Нека заедно вдъхновим следващото поколение!", обявиха от ръководството на ОУ "Христо Смирненски", с. Самоводене.

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