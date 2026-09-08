Турнирът по VALORANT Project Blender се завръща с $100 000 награден фонд и финал в Париж

Големият турнир по VALORANT - Project Blender, ще се проведе за втори път през 2026 г., като организаторите увеличават наградния фонд до 100 000 долара. Турнирът е отворен за всички отбори и играчи, независимо от нивото им, а тази година състезанието ще завърши с LAN финали в Париж.
Надпреварата започва на 3 и 4 октомври с отворена квалификация за до 256 състава. Двата най-добри ще се присъединят към шест поканени отбора в груповата фаза на Paris Games Week между 21 и 24 октомври. Финалният етап ще се проведе от 18 до 20 декември.
Снимка: Project BlenderДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google