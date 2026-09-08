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  3. "Северъ" благодари на Янев, нареди го до Стойчо и Любо

"Северъ" благодари на Янев, нареди го до Стойчо и Любо

  • 8 сеп 2026 | 16:09
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Една от големите страници с фенове на ЦСКА в социалната мрежа - "Северъ", излезе с публикация, след като стана ясно, че треньорът Христо Янев ще напусне своя пост след утрешния двубой срещу Левски за Суперкупа на България.

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

Армейските привърженици благодариха на специалиста и го наредиха до Стойчо Младенов и Любослав Пенев в топ 3 на най-успешните наставници на "червените" в последните 20 години.

Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети
Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

"Ицо, благодарим ти! След Стойчо Младенов и Любо Пенев - най-успешния треньор на ЦСКА последните 20 години!!!", написаха от "Северъ".

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