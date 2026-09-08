"Северъ" благодари на Янев, нареди го до Стойчо и Любо

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Една от големите страници с фенове на ЦСКА в социалната мрежа - "Северъ", излезе с публикация, след като стана ясно, че треньорът Христо Янев ще напусне своя пост след утрешния двубой срещу Левски за Суперкупа на България.

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Армейските привърженици благодариха на специалиста и го наредиха до Стойчо Младенов и Любослав Пенев в топ 3 на най-успешните наставници на "червените" в последните 20 години.

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"Ицо, благодарим ти! След Стойчо Младенов и Любо Пенев - най-успешния треньор на ЦСКА последните 20 години!!!", написаха от "Северъ".

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