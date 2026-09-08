Спортни легенди влязоха в Инициативния комитет на Илияна Йотова

Известни имена от света на спорта влязоха в Инициативния комитет, който беше учреден днес в НДК в столицата и който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на България на предстоящите на 25 октомври избори.

Сред членовете на Инициативния комитет са Илиана Раева, Мария Гигова, Ивет Горанова, Ева Янева, Емил Костадинов, Емил Спасов, Теодор Салпаров, Йордан Йовчев, Владимир Николов, Константин Папазов, Георги Аврамчев и Георги Глушков.

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