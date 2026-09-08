Лион продаде португалски халф в Саудитска Арабия

Френският Лион осъществи продажба на свой възпитаник в клуб от Саудитска Арабия.

21-годишният опорен халф Матис де Карвальо преминава в Ал-Дирия, където отскоро играе и Дарвин Нунес.

От Лион обявиха, че ще получат 1,1 милиона евро за младежкия национал на Португалия. В договора е включена и клауза, според която френският клуб ще вземе 10% от сумата при бъдещ трансфер на играча.

Де Карвальо е изиграл 12 мача в Лига 1, в които е получил един жълт картон.

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