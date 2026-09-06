Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Косич: Имах усещането, че можем да спечелим

Косич: Имах усещането, че можем да спечелим

  • 6 сеп 2026 | 21:12
  • 683
  • 0

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри радостта си след минималния успех над Черно море на "Лаута". "Смърфовете" прекъснаха серията си от 5 поредни поражения точно преди градското дерби с Ботев след седмица.

Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува
Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

"Знаехме, че се нуждаем от тази победа. Щастливи сме! Първото полувреме беше добро, много нервни бяха и двата отбора. Имах усещането, че можем  да спечелим. Много важен успех за нас. Надявам се, че в следващия мач ще бъдем още по-добри", каза Косич.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Берое изпусна две точки в Добрич

Берое изпусна две точки в Добрич

  • 6 сеп 2026 | 21:43
  • 467
  • 2
Етър удари ЦСКА II и се върна към победите

Етър удари ЦСКА II и се върна към победите

  • 6 сеп 2026 | 21:32
  • 664
  • 1
Локомотив (София) 1:1 Лудогорец, "орлите" пропуснаха дузпа

Локомотив (София) 1:1 Лудогорец, "орлите" пропуснаха дузпа

  • 6 сеп 2026 | 22:05
  • 8957
  • 40
Трагедия! Бивш нападател на Локо (Пд) почина след мач

Трагедия! Бивш нападател на Локо (Пд) почина след мач

  • 6 сеп 2026 | 21:10
  • 12103
  • 1
Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

  • 6 сеп 2026 | 21:00
  • 17155
  • 33
11 неделни гола във Втора лига

11 неделни гола във Втора лига

  • 6 сеп 2026 | 20:55
  • 26843
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 1:1 Лудогорец, "орлите" пропуснаха дузпа

Локомотив (София) 1:1 Лудогорец, "орлите" пропуснаха дузпа

  • 6 сеп 2026 | 22:05
  • 8957
  • 40
Ювентус 0:0 Милан

Ювентус 0:0 Милан

  • 6 сеп 2026 | 21:45
  • 4571
  • 7
Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

  • 6 сеп 2026 | 21:00
  • 17155
  • 33
Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

  • 6 сеп 2026 | 20:28
  • 27066
  • 78
Божинов колабира на терена и прекъсна мач от Серия "Б"

Божинов колабира на терена и прекъсна мач от Серия "Б"

  • 6 сеп 2026 | 17:36
  • 57071
  • 12
Барселона продължава с терора в Ла Лига и за първи път дръпна на Реал Мадрид

Барселона продължава с терора в Ла Лига и за първи път дръпна на Реал Мадрид

  • 6 сеп 2026 | 19:00
  • 37553
  • 158