Косич: Имах усещането, че можем да спечелим

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри радостта си след минималния успех над Черно море на "Лаута". "Смърфовете" прекъснаха серията си от 5 поредни поражения точно преди градското дерби с Ботев след седмица.

Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

"Знаехме, че се нуждаем от тази победа. Щастливи сме! Първото полувреме беше добро, много нервни бяха и двата отбора. Имах усещането, че можем да спечелим. Много важен успех за нас. Надявам се, че в следващия мач ще бъдем още по-добри", каза Косич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto