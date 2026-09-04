Добромир Дафинов: Искаме точките

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Септември (Драгоево). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Успешните ни игри от началото на сезона, върнаха феновете на стадиона. Само трите точки ще ни удовлетворят в предстоящия двубой. Това не означава, че подценяваме противника. Напротив, срещу нас ще са опитни футболисти, които могат да надвият всеки. За да имаме успех, трябва да покажем най-доброто на което сме способни“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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