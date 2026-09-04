Йордан Миленов: Имаме проблеми, няма да отлагаме мача

Утре в Каспичан, Ботев (Нови пазар) приема Лудогорец III (Разград). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу един от фаворитите в първенството. Противник със състав от млади момчета, селектирани, подготвени и амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Опитът е на наша страна. Имаме кадрови проблеми. Въпреки тях, ще излезем да изиграем мача, няма да го отлагаме. Вече показахме, че можем да се справяме в тежки битки. Следва да го затвърждаваме“, коментира пред Sportal.bg играещия президент на Ботев Йордан Миленов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google