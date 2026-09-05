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Неймар с нова контузия

  • 5 сеп 2026 | 20:49
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Неймар с нова контузия

Нападателят на Сантос Неймар е получил мускулна контузия в дясното бедро след мача срещу Палмейрас, съобщиха от бразилския клуб. Според местни медии, бразилецът ще се нуждае от 4 до 6 седмици, за да се възстанови напълно. Нападателят получи травмата във втория мач от Купата на Бразилия с Палмейрас (0:0) и беше заменен на полувремето. Мачът се проведе на 3 септември, а Палмейрас спечели първата среща с 3:0. 

34-годишният премина в Сантос през януари 2025-а, като преди това игра за саудитския Ал-Хилал. Преди да се присъедини към Ал-Хилал, Неймар беше част от Пари Сен Жермен. През 2017-а парижкият клуб плати на Барселона рекордните в историята 222 милиона евро за трансфера му. С ПСЖ Неймар взе пет пъти титлата във френското първенство, четири Суперкупи, три Купи и две Купи на лигата на страната.

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Снимки: Gettyimages

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