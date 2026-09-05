Неймар с нова контузия

Нападателят на Сантос Неймар е получил мускулна контузия в дясното бедро след мача срещу Палмейрас, съобщиха от бразилския клуб. Според местни медии, бразилецът ще се нуждае от 4 до 6 седмици, за да се възстанови напълно. Нападателят получи травмата във втория мач от Купата на Бразилия с Палмейрас (0:0) и беше заменен на полувремето. Мачът се проведе на 3 септември, а Палмейрас спечели първата среща с 3:0.

34-годишният премина в Сантос през януари 2025-а, като преди това игра за саудитския Ал-Хилал. Преди да се присъедини към Ал-Хилал, Неймар беше част от Пари Сен Жермен. През 2017-а парижкият клуб плати на Барселона рекордните в историята 222 милиона евро за трансфера му. С ПСЖ Неймар взе пет пъти титлата във френското първенство, четири Суперкупи, три Купи и две Купи на лигата на страната.

🚨 AGORA! Neymar sofreu lesão de GRAU 2 na coxa direita e vai desfalcar o Santos por um período mais longo do que o esperado.



🗞️ @gabbsbrino

📸 Raul Baretta/SFC pic.twitter.com/H7ObMEssWD — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 4, 2026

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Снимки: Gettyimages