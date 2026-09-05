Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилецо привлече швейцарец за заместник на контузения Александър Янев

Рилецо привлече швейцарец за заместник на контузения Александър Янев

  • 5 сеп 2026 | 12:41
  • 213
  • 0
Рилецо привлече швейцарец за заместник на контузения Александър Янев

Рилски спортист привлече швейцарския баскетболист Килиан Мартин на мястото на контузения Александър Янев, съобщиха от клуба.

"Швейцарецът е на 28 години и е висок 204 сантиметра. Мартин играе на позиция тежко крило и се присъединява към отбора като medical replacement поради контузия на Александър Янев.

През изминалия сезон Килиан носи екипа на нидерландския Донар Грьонинген в BNXT лигата, а преди това прекарва няколко сезона в клубове от родната си Швейцария.

Тежкото крило е част от националния отбор на Швейцария. Добре дошъл в Самоков, Килиан", информираха от Рилски спортист в социалните мрежи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Рилски спортист победи косовския Трепча в контрола

Рилски спортист победи косовския Трепча в контрола

  • 4 сеп 2026 | 21:56
  • 1174
  • 2
Американките започнаха защитата на титлата си на Световното с победа над Китай

Американките започнаха защитата на титлата си на Световното с победа над Китай

  • 4 сеп 2026 | 19:34
  • 776
  • 1
Бен Симънс се завърна в Лигата с екипа на Сакраменто Кингс

Бен Симънс се завърна в Лигата с екипа на Сакраменто Кингс

  • 4 сеп 2026 | 19:30
  • 847
  • 0
Политехника привлече канадски център

Политехника привлече канадски център

  • 4 сеп 2026 | 19:28
  • 513
  • 1
Кюстендилеца заяви подкрепа за баскетболния ЦСКА

Кюстендилеца заяви подкрепа за баскетболния ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 17:46
  • 9872
  • 43
Австралия и Япония стартираха с победи на Световното първенство

Австралия и Япония стартираха с победи на Световното първенство

  • 4 сеп 2026 | 15:23
  • 1678
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

  • 5 сеп 2026 | 11:57
  • 8950
  • 15
Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

  • 5 сеп 2026 | 12:13
  • 10286
  • 5
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 11753
  • 52
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 10251
  • 27
Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

  • 5 сеп 2026 | 02:26
  • 16912
  • 3
Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

  • 5 сеп 2026 | 00:07
  • 47618
  • 202