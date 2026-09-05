Рилецо привлече швейцарец за заместник на контузения Александър Янев

Рилски спортист привлече швейцарския баскетболист Килиан Мартин на мястото на контузения Александър Янев, съобщиха от клуба.

"Швейцарецът е на 28 години и е висок 204 сантиметра. Мартин играе на позиция тежко крило и се присъединява към отбора като medical replacement поради контузия на Александър Янев.



През изминалия сезон Килиан носи екипа на нидерландския Донар Грьонинген в BNXT лигата, а преди това прекарва няколко сезона в клубове от родната си Швейцария.



Тежкото крило е част от националния отбор на Швейцария. Добре дошъл в Самоков, Килиан", информираха от Рилски спортист в социалните мрежи.