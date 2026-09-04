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Американките започнаха защитата на титлата си на Световното с победа над Китай

  • 4 сеп 2026 | 19:34
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Американките започнаха защитата на титлата си на Световното с победа над Китай

Защитаващият титлата си отбор на САЩ победи вицешампиона Китай с 94:61 в първи мач от група D на Световното първенство по баскетбол за жени, което се провежда в Берлин, Германия.

Двубоят бе повторение на големия сблъсък за титлата от преди четири години в Сидни, когато американките се наложиха с 83:61 и спечелиха исторически 11-ти трофей.

Технически делегат на срещата беше генералният мениджър на Националната баскетболна лига Сандра Велчева-Хънт, която получи наряд и за късния двубой между Италия и Чехия в същата група.

Световните шампионки започнаха уверено и до почивката натрупаха преднина от 20 точки - 49:29, а преди последната четвърт резултатът беше 70:42.

По 14 точки за успеха на САЩ реализираха Кейтлин Кларк, Пейдж Бюкерс и Риън Хауърд. Кларк добави 3 борби и 11 асистенции при дебюта си на Световно първенство.

Броят на асистенциите й е рекорден за американския състав при дебют на състезателка. Кейтлин Кларк се нареди и сред едва осемте баскетболистки, записали повече от 10 асистенции в мач от Световния шампионат от официалното регистриране на статистиката през 1994 година.

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