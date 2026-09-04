Бен Симънс се завърна в Лигата с екипа на Сакраменто Кингс

Бен Симънс, който бе избран под номер 1 в драфта през 2016 година, се завърна в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада с екипа на Сакраменто Кингс.

Австралиецът сложи подписа си под договор за една година на стойност 3,5 милиона долара.

За последно той игра в НБА в края на сезон 2024/25 за Лос Анджелис Клипърс. През изминалата кампания 2025/26 той не се състезава никъде заради контузия, но по неговите думи вече е напълно здрав.

Травмите съпроводиха голяма част от кариерата на трикратния участник в "Мача на звездите" до момента, като това важи особено за периода след 2021 година, когато той премина от Филаделфия 76ърс в Бруклин Нетс. Във Филаделфия той не игра в новобранския си сезон 2016/17 заради друга травма, но със Сиксърс той показа най-добрата си игра, спечели приза за "Най-добър новобранец" и два пъти бе избиран сред защитниците на годината.

В 383 мача в кариерата си Бен Симънс има средно по 13,1 точки, 7,4 борби и 7,2 асистенции средно на двубой.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google