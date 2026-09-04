Ваут ван Аерт триумфира в 13-ия етап от Обиколката на Испания

Белгиецът Ваут ван Аерт от отбора на Висма-Лийз а байк спечели 13-ия етап от Обиколката на Испания, който бе с дължина от 192,8 километра от Алмунекар до Лоха.

Ван Аерт бе част от масово откъсване от 43-ма състезатели, но 3,5 километра преди финала нанесе удар на конкурентите си, който се оказа решаващ. Единствено французинът Валентен Паре-Пентр (Соудал Куик-Степ) успя да последва поредната атака на белгиеца и двамата завършиха с равно време от точно 4 часа и 34 минути. Победата обаче бе за Ван Аерт, за когото това бе четвърти етапен успех във Вуелтата в кариерата.

Трети, но вече на 24 секунди, остана съотборникът на Ван Аерт Матю Бренън (Великобритания).

В генералното класиране водач продължава да бъде испанецът Енрик Мас (Мовистар), който има аванс от 1:45 минути пред словенеца Примож Роглич (Ред Бул-Бора-Хансгрое) и 2:06 минути пред австриеца Феликс Гал (Декатлон).

Wout being Wout 😎



Wout siendo Wout 😎#LaVuelta26



🎥 Cabot Media pic.twitter.com/lJ4vy6FExg — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2026

В събота е 14-ият етап от Обиколката на Испания. Той е планински и с дължина от 155 километра от Хаен до Сиера де ла Пандера.

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