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  3. Двама напуснаха Берое

Двама напуснаха Берое

  • 4 сеп 2026 | 15:06
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Борислав Вакадинов и Айкут Рамадан официално вече не са част от Берое. И двамата преминаха при заралии в началото на лятото, но напускат клуба заради финансови проблеми.

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

"СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Борислав Иванов Вакадинов– състезател по футбол с  ПФК „Берое“ Стара Загора, считано от 31.08.2026 година.

СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Айкут Сунай Рамадан– състезател по футбол с  ПФК „Берое“ Стара Загора, считано от 26.08.2026 година", пишат от БФС.

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