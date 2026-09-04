Двама напуснаха Берое

Борислав Вакадинов и Айкут Рамадан официално вече не са част от Берое. И двамата преминаха при заралии в началото на лятото, но напускат клуба заради финансови проблеми.

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

"СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Борислав Иванов Вакадинов– състезател по футбол с ПФК „Берое“ Стара Загора, считано от 31.08.2026 година.



СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Айкут Сунай Рамадан– състезател по футбол с ПФК „Берое“ Стара Загора, считано от 26.08.2026 година", пишат от БФС.

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