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Талант на ЦСКА ще продължи развитието си в Испания

  • 4 сеп 2026 | 08:48
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Талант на ЦСКА ще продължи развитието си в Испания

Баскетболистът на ЦСКА Калоян Колев ще продължи кариерата си в испанския Ла Лагуна Тенерифе, съобщиха "червените".

"Щастливи сме да обявим, че един от най-талантливите състезатели на ЦСКА, започнал своята кариера в отбора на Спартак София - Калоян Колев, продължава своето развитие в испанския клуб Ла Лагуна Тенерифе", написаха от ЦСКА в профила си в социалната платформа Инстаграм.

"Той ще има възможността да се състезава в едно от най-силните баскетболни първенства в Европа - Лига Ендеса.

Гордеем се с неговата следваща голяма крачка и му пожелаваме да бъде здрав, уверен и успешен по пътя към своите мечти! Успех, Калоян! Продължавай смело напред и никога не забравяй откъде си тръгнал", добави още от клуба по повод 19-годишния състезател.

До края на миналата година друг български баскетболист - Константин Костадинов, също бе обвързан с елитния испански тим.

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