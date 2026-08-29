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Пак отложиха мач на Североизток

  • 29 авг 2026 | 08:43
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Пак отложиха мач на Североизток

Само три дни след отлагането на мача между Бенковски (Исперих) и Септември (Тервел), стана ясно, че днес няма да играят Септември (Драгоево) и Ботев (Нови пазар). Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

От двата клуба излязоха с изявления в сайтовете си за отлагането на мача.

Септември (Драгоево)

Предстоящият двубой между ФК Септември Драгоево и ФК Ботев Нови Пазар е отложен и няма да се проведе по предварително обявената програма. Вероятна дата за провеждане на срещата е 23 септември, но датата все още не е официално потвърдена. Очакваме с нетърпение футболната битка между двата отбора!

Ботев (Нови пазар)

ПОЗИЦИЯ

Уважаеми привърженици на футбола,

Уведомяваме Ви, че във връзка с насрочената среща от 3-ти кръг на Североизточна Трета лига, между отборите на "Септември" - с. Драгоево и "Ботев" - гр. Нови пазар, по едностранно искане на домакините, депозирано 24 часа преди началото на срещата, същата е ОТЛОЖЕНА.

Причината е, че са представени медицински бележки, съгласно които, голяма част от футболистите на домакините не са в състояние, което да им позволява да упражняват физическа активност и дейност и препоръката на лекарите е да почиват. Сигурни сме, че не е част от причината умора, организационен проблем или наличието на наказан футболист на домакините от предишния кръг.

Първо - желаем скорошно и бързо възстановяване на всички футболисти на домакините и се надяваме да са в добро здраве за следващия кръг от първенството.

Второ - отправяме колегиален апел към всички останали отбори от третото ниво на българския футбол, като вярваме, че повечето от тях са го направили: С оглед броя на отборите в групата и сгъстения календар, в който понякога се налага да се играе в цикъл събота - сряда - събота, е необходимо всеки от нас да съобрази това предварително, да се подготви с необходимия брой футболисти, да проведе подготовка и да си направи организация, която отговаря на ниво "Трета лига".

Трето - с оглед факта, че това се случва за втори път само в рамките на 3 изиграни кръга в Североизточната Трета лига, дали не е необходимо да се пристъпи към промени в действащите наредби, съгласно които към момента е позволено само 24 часа преди началото на срещата, същата да бъде отложена едностранно по меко казано спорни причини. Дали не е добре, за да се избегнат такива ситуации, отборите от третото ниво на футбола, да бъдат задължени да имат отбори в юноши старша възраст, които да попълват мъжкия състав в такива случаи? Въпросите ще бъдат отнесени до ръководството на АФЛ под формата на препоръка за следващия сезон.

Оставяме изводите на всички футболни фенове, а ние, с оглед добрия и от много хора неочакван старт на нашия отбор, със спечелени 6 точки от 2 кръга и отбелязани 11 гола, си пожелаваме да продължим в същия дух. Неминуемо ще последват и загуби, може би първата щеше да бъде още утре, срещу силния отбор на домакините, това е част от футбола, но винаги ще бъдем на терена и ще приемем загубата с гордо вдигната глава, че сме дали всичко от себе си.

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