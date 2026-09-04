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Васил Стефанов: Труден мач

  • 4 сеп 2026 | 08:00
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Васил Стефанов: Труден мач

Гигант (Съединение) играе утре в Пловдив с местния Марица. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се нуждае от точки и ще разчита много да печели домакинските си мачове. Победихме го за купата на България, но сега състава му ще е различен. За да играем, както искаме се нуждаем от хубав терен, а на Марица не е такъв. Ако допуснем подценяване ще имаме сериозни проблеми. Намираме се в добра форма и ако продължим по същия начин, би трябвало да се поздравим с успех в двубоя“,  коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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