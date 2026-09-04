Атанас Апостолов: Можем да ги изненадаме, дано да не се бием сами

Утре, Розова долина (Казанлък) ще гостува на Спартак (Пловдив). Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът има добри футболисти и дълга резервна скамейка. В серия е от победи. Отиваме в Пловдив психически освободени. Да се насладим и каквото можем да вземем от мача. Защо да не ги изненадаме? Дано обаче не се бием сами. В последния ни двубой имаше колебливи моменти и за наша радост Марица (Пловдив) не се възползва“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

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