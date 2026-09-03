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  3. Сакраменто Кингс не планира удължаване на договора на Домантас Сабонис

Сакраменто Кингс не планира удължаване на договора на Домантас Сабонис

  • 3 сеп 2026 | 16:15
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Сакраменто Кингс не планира удължаване на договора на Домантас Сабонис

Отборът на Сакраменто от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада планира цялостна промяна на проекта си, а литовският национал Домантас Сабонис не попада в тези планове, твърди ESPN.

Кингс нямат намерение да удължават договора на центъра. Контрактът на Сабонис, който ще печели над 40 милиона долара годишно през следващите два сезона, изтича през лятото на 2028-а.

30-годишният литовец е в Сакраменто повече от четири сезона, след като беше привлечен в средата на кампанията 2021/2022.

През миналата година той записа средно по 15.8 точки на мач - най-ниският му показател от сезон 2018/2019.

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