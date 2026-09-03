Танасис Адетокунбо напуска НБА и се завръща у дома

Гръцкото крило Танасис Адетокунбо подписа договор за две години с опция за още една с отбора на Арис Солун.

За 34-годишния Адетокунбо това е завръщане в родината му, където той игра за последно в период 2017-19 година с екипа на Панатинайкос. През последните седем сезон Танасис бе част от състава на Милуоки Бъкс, в който бе и по-малкият му брат - Янис Адетокунбо.

Янис обаче премина в Маями Хийт през лятото в опит да спечели втория си шампионски пръстен в Националната баскетболна асоциация, а от Милуоки решиха да не задържат повече Танасис. През 2021 година Янис и Танасис спечелиха заедно титлата в НБА. Преди престоя си в Панатинайкос по-големият от братята Адетокунбо игра за Ню Йорк Никс, както и за испанския Андора.

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