Новото попълнение на Берое Момчил Кадиев: Готов съм да бъда с водеща роля

Едно от новите попълнения на мъжкия баскетболен тим на Берое Момчил Кадиев заяви след началото на подготовката на състава за предстоящия сезон 2026/2027, че е готов за изпълнява водеща роля.

"Дошъл съм с една цел в Берое - да се развивам и да помагам на отбора", каза Кадиев, цитиран от официалната страница на клуба в социалната платформа Фейсбук.

"Благодаря за доброто посрещане. Нужно ми е още малко време да се адаптирам, но се получава по-бързо отколкото очаквах. С изключение на чуждестранните играчи се познавам с всички. Готов съм да бъда с водеща роля в състава. Имам доста върху какво да работя, за да се подобрявам. Със сигурност трябва са съм по-организиран в играта си и да вдигна нивото на стрелбата", коментира още баскетболистът.

"Целим се да сме сред първите отбори в класирането. Първенството е с три нови тима, което означава повече мачове, а за нас играчите това е много важно, за да се развиваме и обиграваме. В турнира за Купата на България също ще се стремим към добро представяне", продължи Момчил Кадиев и завърши с призив:

"Искам да призова феновете да ни подкрепят във всеки мач, защото ние ще имаме нужда от тях. Ще се хвърляме с всички сили на терена."

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