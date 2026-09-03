Мъжкият отбор на Берое започна подготовка за новия сезон

Мъжкият баскетболен тим на Берое стартира подготовка за новия сезон с 12 състезатели.

В следващите дни към групата ще се присъединят Кристиян Желев и юношите Виктор Петков и Димитър Агупков, информираха от старозагорския клуб.

Отборът на Берое ще изиграе седем контролни срещи по време на своята подготовка.

На 11 септември беройци ще пътуват до Ямбол за двубой в обновената зала "Диана". След това предстоят три проверки в Стара Загора срещу съставите на Шумен, ЦСКА и Спартак Плевен, съответно на 18, 20 и 23 септември.

На 26 и 27 септември възпитаниците на старши треньора Даниел Клечков ще участват на приятелския турнир "Черноморски игри" във Варна с тимовете на Черно море Тича, Локомотив Пловдив и Ямбол.

Последната среща от предсезонната подготовка е планирана за 1 октомври срещу Рилски спортист в Стара Загора.

Шампионатът в Националната баскетболна лига ще стартира на 10 октомври, а Берое гостува в Пловдив на Академик.

В същото време, от женския отбор на Берое обявиха, че ще изиграят три контролни срещи по време на своята подготовка.

На 12 и 13 септември баскетболистките ще пътуват за Александрия (Румъния), където ще участват на четиристранен международен турнир, където ще се конкурират с домакините от Александрия, Сепси и Оксиджен Букурещ.

На 16 септември в Стара Загора пристига сръбския УЖКК Студент Ниш за последната проверка преди началото на сезона.

Първият официален мач на женския състав на Берое предстои на 24 септември срещу испанския Бакси Ферол от квалификациите за турнира Еврокъп.

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