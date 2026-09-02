Берое обяви седем контроли

Берое обяви, че ще изиграе седем контроли по време на подготовката си за новия сезон.

“Мъжкият ни тим ще изиграе седем контролни срещи по време на своята подготовка.

На 11 септември беройци пътуват до Ямбол за двубой в обновената зала "Диана". След това предстоят три проверки в Стара Загора срещу Шумен, ЦСКА и Спартак Плевен, съответно на 18, 20 и 23 септември.

На 26 и 27 септември възпитаниците на Даниел Клечков ще участват на приятелския турнир "Черноморски игри" във Варна с тимовете на Черно море Тича, Локомотив Пловдив и Ямбол.

Последната среща от предсезонната подготовка е на 1 октомври срещу Рилски спортист в Стара Загора.

Шампионатът в Националната баскетболна лига стартира на 10 октомври, а Берое гостува в Пловдив на Академик”, написаха старозагорци на официалната си страница във Фейсбук.

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Снимки: Sportal.bg