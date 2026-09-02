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  3. FlyQuest върна aliStair, този път поема и лидерската роля

FlyQuest върна aliStair, този път поема и лидерската роля

  • 2 сеп 2026 | 12:35
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FlyQuest върна aliStair, този път поема и лидерската роля

Алистар "aliStair" Джонстън отново облече екипа на FlyQuest. Австралиецът се завръща в организацията, след като поседя на резервната скамейка, а впоследствие напусна. Този път той ще бъде капитан и снайперист на отбора по CS2.

След раздялата с FlyQuest aliStair премина през SemperFi и THUNDER dOWNUNDER. Именно с последния състав той достигна до първия етап на Мейджъра в Кьолн, където THUNDER dOWNUNDER беше елиминиран от бъдещите му съотборници от FlyQuest.

Снимка: HLTV

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