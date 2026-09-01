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  3. BC.Game събира легендарни играчи в Dota 2

BC.Game събира легендарни играчи в Dota 2

  • 1 сеп 2026 | 19:09
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BC.Game събира легендарни играчи в Dota 2

Богатата организация по електронни спортове BC.Game може да навлезе в Dota 2 с амбициозен състав, твърди бившият играч Михаил "Misha" Агатов.

Според него организацията води преговори с няколко много познати играчи от Източна Европа. Сред желаните попълнения са Егор "Nightfall" Григоренко, Александър "TORONTOTOKYO" Хертек, OneJey и kaori.

Към тях могат да се присъединят Артем "lorenof" Мелник и треньорът на Nigma Galaxy Кuro "KuroKy" Салехи Тахасоми.

BC.Game вече е известна с големите си инвестиции в esports, след като привлече CS2 звездите s1mple и electronic.

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