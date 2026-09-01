BC.Game събира легендарни играчи в Dota 2

Богатата организация по електронни спортове BC.Game може да навлезе в Dota 2 с амбициозен състав, твърди бившият играч Михаил "Misha" Агатов.
Според него организацията води преговори с няколко много познати играчи от Източна Европа. Сред желаните попълнения са Егор "Nightfall" Григоренко, Александър "TORONTOTOKYO" Хертек, OneJey и kaori.
Към тях могат да се присъединят Артем "lorenof" Мелник и треньорът на Nigma Galaxy Кuro "KuroKy" Салехи Тахасоми.
BC.Game вече е известна с големите си инвестиции в esports, след като привлече CS2 звездите s1mple и electronic.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google