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G2 Esports официално се раздели с легендарния си треньор

  • 1 сеп 2026 | 14:59
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G2 Esports официално се раздели с легендарния си треньор

Отборът по League of Legends на G2 Esports официално се раздели с дългогодишния си треньор Дилън "Dylan Falco" Фалко, след като той не водеше тима през последните седмици.

Канадецът прекара почти пет години в организацията и се превърна в един от най-успешните наставници в историята на западния League of Legends, извеждайки G2 до 11 титли в LEC. 

Фалко беше заменен през юли от легендата на G2 Лука "Perkz" Перкович, който пое ролята на старши треньор.

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