G2 Esports официално се раздели с легендарния си треньор

Отборът по League of Legends на G2 Esports официално се раздели с дългогодишния си треньор Дилън "Dylan Falco" Фалко, след като той не водеше тима през последните седмици.
Канадецът прекара почти пет години в организацията и се превърна в един от най-успешните наставници в историята на западния League of Legends, извеждайки G2 до 11 титли в LEC.
Фалко беше заменен през юли от легендата на G2 Лука "Perkz" Перкович, който пое ролята на старши треньор.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google