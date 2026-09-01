G2 Esports официално се раздели с легендарния си треньор

Отборът по League of Legends на G2 Esports официално се раздели с дългогодишния си треньор Дилън "Dylan Falco" Фалко, след като той не водеше тима през последните седмици.

11 LEC Trophies. First Stand Finals. Countless banger drafts.



Thank you for everything @DylanFalcoLoL. See you on the Rift ❤️ pic.twitter.com/8iwGplIfK3 — G2 League of Legends (@G2League) August 31, 2026

Канадецът прекара почти пет години в организацията и се превърна в един от най-успешните наставници в историята на западния League of Legends, извеждайки G2 до 11 титли в LEC.

Фалко беше заменен през юли от легендата на G2 Лука "Perkz" Перкович, който пое ролята на старши треньор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google