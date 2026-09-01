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  3. Диан Георгиев: Има настроение и самочувствие в отбора на ФК Рилци

Диан Георгиев: Има настроение и самочувствие в отбора на ФК Рилци

  • 1 сеп 2026 | 08:01
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Диан Георгиев: Има настроение и самочувствие в отбора на ФК Рилци

В Суворово, Рилци (Добрич) спечели гостуването си на Фратрия II (Варна) с 1:0. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Бяхме една идея по-добри, имахме положения. В началото Симеон Митев удари греда. Мартин Кирилов и Гюрсел Осман излязоха сами срещу вратаря, докато те нямаха положения. Млад отбор са и им липсва рутината. Иначе бягат, движат се доста. С оглед на ситуациите, мога да кажа, че резултатът е закономерен. Дори победата може да бъде по-изразителна. В 80-ата минута се контузи нашия вратар и Гюрсел Осман трябваше да пази до края. Но момчетата се сбориха. С приповдигнато настроение и самочувствие сме след спечелените шест точки, които можеха и да са девет, но в края на мача с Девня получихме гол от далечно разстояние и двубоят приключи. Добре е, че го има това настроение в отбора…“.  

Снимка: ПРО НЮЗ ДОБРИЧ

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