Лято с грацията Магдалина Миневска

Грацията Магдалина Миневска впечатли с кадри от лятната си ваканция на родното Черноморие. Състезателката от националния ансамбъл по художествена гимнастика демонстрира своята удивителна гъвкавост, докато се забавляваше на Масаро Бийч на къмпинг Градина.

Бившето гадже на световния рекордьор във вдигането на тежести Карлос Насар се оттегли от националния ансамбъл след Олимпийските игри в Париж 2024 заедно с още четири състезателки. През октомври 2025-та обаче от федерацията официално обявиха нейното завръщане в отбора по нейно собствено желание и с оглед на целите за олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

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