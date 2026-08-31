Смях с Дреймънд Грийн: Това нещо ме изплаши до смърт!

Крилото на Голдън Стейт Уориърс Дреймънд Грийн коментира нашумяло видео от Китай, в което му показват гъска от породата "лъвска глава" и той скача изплашен от стола си.

"Нямах никаква представа, че ще донесат това нещо. Аз по принцип не се занимавам с никакви живи същества, освен ако не са хора или кучета. Не знам дали сте наясно, но гъските всъщност хапят. И ако сте видели точно тази, стори ми се, че онзи човек неслучайно я държеше за врата – тя наистина можеше да клъвне. Чернокожите изобщо не се занимават с такива неща, това не е в нашата култура, не е в ДНК-то ни", заяви 36-годишният баскетболист.

"Чувствах се некомфортно и след няколко снимки просто подминах това нещо. Хора, то беше по-високо от клетката, в която го държаха! Не знам защо решиха да донесат тази твар при мен, но ме изплаши до смърт!", добави Грийн.

Draymond reacts to the viral video of him getting spooked by a Lion Head Goose In China



"I had no clue they were bring that, I do not f**k with living things if it's not a human or dog... I don't know if you all know but a goose will bite you... and if you saw that one, I feel… pic.twitter.com/VqOc39Lnfz — The Draymond Green Show (@DraymondShow) August 30, 2026

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Снимки: Gettyimages