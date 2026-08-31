Смях с Дреймънд Грийн: Това нещо ме изплаши до смърт!

Крилото на Голдън Стейт Уориърс Дреймънд Грийн коментира нашумяло видео от Китай, в което му показват гъска от породата "лъвска глава" и той скача изплашен от стола си.
"Нямах никаква представа, че ще донесат това нещо. Аз по принцип не се занимавам с никакви живи същества, освен ако не са хора или кучета. Не знам дали сте наясно, но гъските всъщност хапят. И ако сте видели точно тази, стори ми се, че онзи човек неслучайно я държеше за врата – тя наистина можеше да клъвне. Чернокожите изобщо не се занимават с такива неща, това не е в нашата култура, не е в ДНК-то ни", заяви 36-годишният баскетболист.
"Чувствах се некомфортно и след няколко снимки просто подминах това нещо. Хора, то беше по-високо от клетката, в която го държаха! Не знам защо решиха да донесат тази твар при мен, но ме изплаши до смърт!", добави Грийн.
Снимки: Gettyimages