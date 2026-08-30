Цветелин "CeRq" Димитров се завърна изненадващо в професионалния Counter-Strike

Един от най-успешните български CS играчи Цветелин "CeRq" Димитров отново е на професионалната сцена.

26-годишният снайперист се включи в състава на Without a Roof за FRAG Midwest: St. Louis, след като прекара последните осем месеца извън състезателната игра.

В новия си отбор CeRq отново играе с познати лица от периода си в Evil Geniuses – Stewie2k, autimatic и Brehze. В състава е и бившият състезател на Complexity FaNg.

Тимът започна силно плейофите и записа три победи в първите си три мача.

Снимки: HLTV

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