Стили и другите ни грации смениха залата с плажа

Българските грации в художествената гимнастика се отдадоха на заслужена почивка след силното представяне на Световното първенство във Франкфурт. Световната шампионка Стилияна Николова е заобиколена от палми, а Ева Брезалиева и момичетата от ансамбъла също релаксират на интересни места.

Българската федерация по художествена гимнастика публикува снимки от ваканцията на грациите в официалната си страница във Фейсбук. Повечето снимки са от плажове, но на една от тях виждаме легендарния стадион на футболния гранд Реал Мадрид “Сантиаго Бернабеу”.

Снимка: Българска федерация художествена гимнастика/Фейсбук

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