Невен Венков за хикса с Аксаково

1:1 приключиха в Попово, местния Черноломец и едноименния тим на Аксаково. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец и Аксаково не излъчиха победител

Невен Венков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Равенство у дома срещу Аксаково е неприятен резултат за нас. Имахме доста шансове през първото полувреме, които обаче пропускахме с лека ръка. Успяхме да поведем едва в края на частта, а през второто полувреме получихме нещастен гол след рикошет. Опитахме всичко до края, но така и не ни се получи, а и Аксаково се защитаваше много добре. Няма да критикуваме, затова футболът е толкова интересна игра, защото е непредвидим. Има мачове, в които просто не ти върви, не всичко се получава, както искаш. Колкото и шаблонно да звучи, има много мачове, гледаме към следващия, имаме качествен отбор и резултатите ще дойдат“.

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