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Eлизе Мертенс достигна до 17-ия си финал в Тура на WТА в Монтерей

  • 29 авг 2026 | 09:10
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Eлизе Мертенс достигна до 17-ия си финал в Тура на WТА в Монтерей

Белгийката Елизе Мертенс достигна до 17-ия финал в кариерата си в Тура на WТА и първи за сезона на турнира по тенис на твърда настилка в Монтерей (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара. Поставената под номер 2 Мертенс надделя над чехкинята Никола Бартункова с 1:6, 6:4, 6:2, след като загуби девет от първите десет гейма и навакса изоставане от сет и 0:3, за да реализира обрат.

30-годишната белгийка, 24-а в света в момента, който има десет титли досега, ще срещне на финала французойката Диан Пари.

Пари, която е 50-а в световната ранглиста, елиминира на полуфиналите петата в схемата Ан Ли (САЩ) със 7:6(7), 6:4 и ще се опита да спечели първи трофей в кариерата си на сингъл.

Тя навакса пасив от 2:5 гейма, а след това отрази общо пет сетбола в тайбрека на първия сет, в който стигна до обрат след изоставане от 2:6 точки. Във втората част французойката отново допусна ранен пробив, но пак успя да се справи и спечели с 6:4 с ключов брейк в десетия гейм.

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