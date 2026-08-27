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  3. Британски топ колоездач се отказа от Вуелтата след много емоционална седмица

Британски топ колоездач се отказа от Вуелтата след много емоционална седмица

  • 27 авг 2026 | 21:17
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Британски топ колоездач се отказа от Вуелтата след много емоционална седмица

Британският колоездач Джошуа Тарлинг се отказа в четвъртък след около петдесет километра в шестия етап на Вуелтата. За състезателя на Неткъмпани ИНЕОС това слага край на емоционална седмица, изпълнена с възходи след голям спад. По-малкият му брат Финли почина малко преди старта на Вуелтата при инцидент по време на Обиколката на Португалия.

Колоездачният свят беше шокиран от внезапната смърт на младия Тарлинг, който почина на деветнадесет години. Той също беше талантлив колоездач и по време на инцидента участваше в Обиколката на Португалия. Там той се сблъска по все още неизяснен начин с автомобил, който не е трябвало да бъде на трасето. По-големият му брат Джошуа, въпреки трагедията, все пак реши да кара във Вуелтата.

Той почти веднага спечели фланелката за най-добър млад състезател благодарение на отличното си представяне в индивидуалния часовник в първия етап и караше дни наред в бяло в Обиколката на Испания. Когато съотборникът му от ИНЕОС и сънародник Оскар Онли го измести от тази фланелка, Тарлинг (22) все още работеше за лидера на отбора. В четвъртък обаче той се отказа след петдесет километра.

'Смелата Вуелта на Джош приключи, след като той реши да се откаже. Не бихме могли да се гордеем повече с него', пише отборът в официалното съобщение за отказването му. В коментарите стотици последователи и фенове на колоезденето пожелават на Тарлинг много сили през следващия период и го поздравяват за факта, че изобщо е карал.

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