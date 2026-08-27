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  3. Тодор Михалев приключи участието си на Световното по модерен петобой

Тодор Михалев приключи участието си на Световното по модерен петобой

  • 27 авг 2026 | 16:46
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Тодор Михалев приключи участието си на Световното по модерен петобой

Единственият български представител при мъжете Тодор Михалев не успя да преодолее пресявките на Световното първенство по модерен петобой за мъже и жени в Гуейян, Китай.

В квалификация "B" Михалев завърши на 17-о място с общ актив от 1547 точки, което го остави извън полуфиналите - "цел, която беше напълно реалистична и очаквана", коментират от Българската федерация по модерен петобой на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

Състезанието се проведе при изключително силна конкуренция, в която редица водещи състезатели също отпаднаха рано. Програмата бе сериозно нарушена от лоши атмосферни условия. Поради неблагоприятното време в сряда бяха проведени единствено фехтовката и плуването за трите квалификационни групи. Препятствията и комбинираната дисциплина бяха отложени за днес, което промени динамиката на надпреварата.

Резултатите на Тодор Михалев по дисциплини - Фехтовка: 22 победи, Препятствия: 27 секунди, Плуване: 58 секунди, Комбинирана дисциплина: 11:02 минути.

"Въпреки отпадането и несбъднатите очаквания за полуфинал, анализът показва явен напредък в новата дисциплина с препятствия. Продължаваме работата и подготовката за следващия сезон", добавиха от централата по модерен петобой.

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