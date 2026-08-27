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Огромен скандал разтърси полския спорт! Арестуваха президента на Олимпийския комитет

  • 27 авг 2026 | 16:32
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Огромен скандал разтърси полския спорт! Арестуваха президента на Олимпийския комитет

Огромен скандал разтърси Полша, където Радослав Пешевич, президент на Полския олимпийски комитет, е задържан по обвинения в корупция. По-конкретно, той е заподозрян, че е подписал спонсорски договор със Зондакрипто, получавайки в замяна часовник на стойност над 40 000 евро и други подаръци.

Въз основа на този договор, Зондакрипто е предлагала криптовалути на спортисти, постигнали отлични резултати на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Междувременно обаче се е установило, че Зондакрипто е била корумпирана компания, обвинявана в измами от клиенти, пране на пари и връзки с руски мафиоти и руските разузнавателни служби.

Според нюз.ро, клиентите на Зондакрипто са загубили най-малко 82 милиона евро. Радослав Пешевич отрече всякакви незаконни действия, заявявайки, че сам си е купил часовника и че Пшемислав Крал, шефът на Зондакрипто, само му е помогнал да го придобие.

Той обаче не е убедил полските държавни служители. Якуб Рудницки, полският министър на спорта, потвърди ареста на президента на ПКОК и заяви следното:

"Радослав Пешевич е арестуван. Такъв човек никога не е трябвало да бъде президент на Полския олимпийски комитет (...) Пешевич дискредитира полското олимпийско движение и експлоатира имиджа на полските спортисти".

Марчин Киервински, министърът на вътрешните работи, използва още по-остри думи по адрес на Пешевич, когото нарече "символ на крайната корупция, която разяжда олимпийското движение".

В досието на Зондакрипто фигурират и други личности като Збигнев Зьобро, бивш министър на правосъдието и главен прокурор, който е избягал в Съединените щати, и Марчин Романовски, негов заместник-министър, който се е укрил в Приднестровието.

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