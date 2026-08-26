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  3. Матю Бренън спечели втората си победа в петия етап на колоездачната Обиколка на Испания

Матю Бренън спечели втората си победа в петия етап на колоездачната Обиколка на Испания

  • 26 авг 2026 | 19:48
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Матю Бренън спечели втората си победа в петия етап на колоездачната Обиколка на Испания

С нов впечатляващ спринт британецът Матю Бренън от тима Висма-Лийз а байк спечели втора победа в общо пет етапа на Обиколката на Испания. Това обаче не се отрази на генералното класиране, в което продължава за води словенският фаворит Тадей Погачар (ОАЕ).

21-годишният Бренън, който бе спечелил и втория етап в Маноск, бе изведен от съотборниците си от Висма-Лийз а байк и показа отново, че е много силен в спринта в каталунския град Рокетес. Той изпревари в спринта белгиеца Жорди Меус (Ред Бул Бора) и италианеца Винченцо Албанезе (Едюкейшън-Ийзипост). Това е и негова девета победа през 2026 година.

"Два спечелени етапа при първото ми голямо състезание е нещо фантастично", каза британецът след успеха.

В общото класиране продължава да води петкратният победител от Тур дьо Франс Погачар, който след доминиращото си каране предни ден в Андора води на конкурентите с повече от три минути аванс и ще продължи да носи червената фланелка на лидер. Той е начело и в класиранията за най-добър катерач и най-добър спринтьор до момента. Неговият сънародник Примож Роглич (Ред Бул Бора), който има четири победи на Вуелтата, е втори - на 3:21 минути зад лидера, а трети е испанецът Енрик Мас (Мовистар)- на 3:32 минути.

Шестият етап на състезанието е между Алкосебре и Кастейо и ще бъде дълъг 177,5 км, като има четири изказвания.

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