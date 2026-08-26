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Екопарк Варна събира ездачи от цялата страна в битка за Купата на Софийския университет

  • 26 авг 2026 | 14:59
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Екопарк Варна събира ездачи от цялата страна в битка за Купата на Софийския университет

На 30 август природата ще се превърне в арена на скорост, прецизност и смелост. Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна ще бъде домакин на XXII издание на Републиканския турнир по прескачане на препятствия за Купата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Началото на състезанието е в 15:00 ч., а на манежа ще излязат ездачи и коне от клубове в цялата страна. Те ще премерят сили в шест дисциплини с различна височина и трудност, които ще изпитат скоростта, техниката и синхрона между кон и ездач.

Публиката ще проследи развитието на надпреварата от първите стартове в „Х паркур до 60 см“ до най-техничните изпитания с препятствия до 130 см. В програмата се завръща и Ladies’ Cup, която ще постави дамите в центъра на спортната битка.

Състезателните дисциплини включват:

Х паркур до 60 см

Паркур за дами до 100 см, Ladies Cup

Паркур по хронометър до 105 см, отворен клас

Паркур на две фази до 110 см

Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер

Надскачане на троен бариер“, зрелищният финал на турнира

Кулминацията ще бъде традиционното „Надскачане на троен бариер“. В него летвата се вдига все по-високо, а в надпреварата остават най-подготвените и най-смелите тандеми. Това е изпитанието, което всяка година приковава вниманието на публиката и превръща финала в истински спортен спектакъл.

Повече от две десетилетия турнирът в Екопарк Варна среща опитни състезатели, млади таланти и любители на конния спорт. Сред зеленината на ботаническата градина спортът и природата създават неповторима атмосфера, а близостта до манежа позволява на зрителите да усетят силата, устрема и синхрона между кон и ездач.

Спортните емоции ще бъдат допълнени от изпълненията на талантливите възпитаници на Музикална школа „Моника Ла Ре Ми“, лауреати на престижни конкурси в България и чужбина.

За гостите ще има барбекю зона, а всеки, който иска да направи своята първа крачка към конния спорт, ще може да се включи в езда на манеж с инструктор.

Билети могат да бъдат закупени на касите на Екопарк Варна в деня на турнира.

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