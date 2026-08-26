Екопарк Варна събира ездачи от цялата страна в битка за Купата на Софийския университет

На 30 август природата ще се превърне в арена на скорост, прецизност и смелост. Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна ще бъде домакин на XXII издание на Републиканския турнир по прескачане на препятствия за Купата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Началото на състезанието е в 15:00 ч., а на манежа ще излязат ездачи и коне от клубове в цялата страна. Те ще премерят сили в шест дисциплини с различна височина и трудност, които ще изпитат скоростта, техниката и синхрона между кон и ездач.
Публиката ще проследи развитието на надпреварата от първите стартове в „Х паркур до 60 см“ до най-техничните изпитания с препятствия до 130 см. В програмата се завръща и Ladies’ Cup, която ще постави дамите в центъра на спортната битка.
Състезателните дисциплини включват:
Х паркур до 60 см
Паркур за дами до 100 см, Ladies Cup
Паркур по хронометър до 105 см, отворен клас
Паркур на две фази до 110 см
Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер
Надскачане на троен бариер“, зрелищният финал на турнира
Кулминацията ще бъде традиционното „Надскачане на троен бариер“. В него летвата се вдига все по-високо, а в надпреварата остават най-подготвените и най-смелите тандеми. Това е изпитанието, което всяка година приковава вниманието на публиката и превръща финала в истински спортен спектакъл.
Повече от две десетилетия турнирът в Екопарк Варна среща опитни състезатели, млади таланти и любители на конния спорт. Сред зеленината на ботаническата градина спортът и природата създават неповторима атмосфера, а близостта до манежа позволява на зрителите да усетят силата, устрема и синхрона между кон и ездач.
Спортните емоции ще бъдат допълнени от изпълненията на талантливите възпитаници на Музикална школа „Моника Ла Ре Ми“, лауреати на престижни конкурси в България и чужбина.
За гостите ще има барбекю зона, а всеки, който иска да направи своята първа крачка към конния спорт, ще може да се включи в езда на манеж с инструктор.
Билети могат да бъдат закупени на касите на Екопарк Варна в деня на турнира.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google