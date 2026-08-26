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Северна Корея планира да изпрати около 100 спортисти на Азиатските игри в Япония

  • 26 авг 2026 | 12:54
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Северна Корея планира да изпрати около 100 спортисти на Азиатските игри в Япония

Корейската народнодемократична република (КНДР) ще изпрати около 100 участници, състезаващи се в 14 спорта, на Азиатските игри в Япония по-късно тази година, заяви генералният секретар на Олимпийския комитет на страната пред токийски вестник.

Отношенията с Япония често са обтегнати и КНДР реши да не изпраща отбор на Летните олимпийски игри в Токио през 2021 година, позовавайки се на световната здравна криза.

На този етап планираният състав на отбора е по-малък от делегацията от 185 състезатели в 18 спорта, които участваха на последните Азиатски игри в Ханчжоу през 2023-а, като спечелиха 11 златни, 18 сребърни и 10 бронзови медала.

Според корейски медии, Ко Чхол Хо заявил пред вестник „Чхосон Синбо“, че се надява по-малкият състав да вземе повече медали, отколкото преди три години.

Пхенян рязко ограничи участието на свои спортисти в състезания в чужбина по време на пандемията и в резултат на това КНДР не беше представена и на Зимните олимпийски игри през 2022-а и 2026 година.

Очаква се над 11 000 спортисти от 45 държави да участват в 20-ите Азиатски игри в Нагоя и други градове в японската префектура Айчи от 19 септември до 4 октомври, добавя агенция „Ройтерс“.

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