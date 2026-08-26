Погачар с поредна голяма крачка към титлата

Тадей Погачар направи голяма крачка към първата си титла в колоездачната обиколка на Испания, след като спечели четвъртия етап в доминантен стил. Шампионът от Тур дьо Франс завърши планинския етап в Андора с преднина от две минути и 39 секунди срещу преследвачите и вече води с 3:21 минути на Примож Роглич, а Енрик Мас е с още 11 секунди пасив.

"Беше много трудно, но като цяло стана хубав етап. Радвам се на разликата между мен и преследвачите, защото така мога да бъда по-спокоен през следващите няколко дни. Няма да загубя концентрация обаче, просто стресът ще бъде по-малко", каза той, цитиран от Ройтерс.

Това е втора победа за Погачар в Испания през годината и тя дойде ден след отмяната на третия етап заради градушка. В него нямаше победител, след като състезанието бе спряно близо до 15 километра преди финала, когато колоездачите започнаха да търсят подслон в магазини и ресторанти край пътя.

Днешният етап през планините в Андора бе къс и включваше четири изкачвания, които даваха предимство на най-добрите. Най-силната атака на Погачар дойде във второто изкачване и той изпревари основната група 50 км преди края, след което направи солово каране. Той спечели и първия етап.

Следващата отсечка е 173.3-километрова и започва в Каталуня, а финалният спринт ще бъде проведен в малкото градче Рокуетес в североизточна Испания.

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