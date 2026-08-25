Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски влиза в дома на АЕК - на живо от пресконференцията на Хулио Веласкес и официалната тренировка на "сините"
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Загуби за българските състезатели в поредния ден на Европейското по бадминтон до 19 г.

Загуби за българските състезатели в поредния ден на Европейското по бадминтон до 19 г.

  • 25 авг 2026 | 18:13
  • 140
  • 0
Загуби за българските състезатели в поредния ден на Европейското по бадминтон до 19 г.

Българските състезатели допуснаха загуби в поредния ден на Европейското индивидуално първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня (Унгария). Поставеният под номер 10 Теодор Митев отстъпи пред седмия в схемата испанец Марио Родригес с 12:21, 18:21 за 33 минути.

Номер 8 Елена Попиванова претърпя поражение от 11-а Елифнур Демир (Турция) с 14:21, 4:21 за 30 минути.

11-ият в схемата Георги Рупцов загуби в оспорван двубой от номер 5 Марти Йоост (Естония) с 15:21, 21:14, 18:21 за 49 минути.

С това българското участие на шампионата приключи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Нови стряскащи данни за здравето на играчите от НФЛ

Нови стряскащи данни за здравето на играчите от НФЛ

  • 25 авг 2026 | 16:51
  • 388
  • 0
България пета в света на парахокей

България пета в света на парахокей

  • 25 авг 2026 | 13:51
  • 956
  • 0
Шампионът в женския хандбал Бяла се раздели с украинките

Шампионът в женския хандбал Бяла се раздели с украинките

  • 25 авг 2026 | 11:16
  • 1307
  • 2
Осем медала за България от континентално първенство

Осем медала за България от континентално първенство

  • 25 авг 2026 | 10:34
  • 367
  • 0
Градушка прекрати третия етап от Обиколката на Испания

Градушка прекрати третия етап от Обиколката на Испания

  • 24 авг 2026 | 19:58
  • 1943
  • 0
Три победи за България в третия ден на Европейското по бадминтон до 19 години

Три победи за България в третия ден на Европейското по бадминтон до 19 години

  • 24 авг 2026 | 19:26
  • 691
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди мача с АЕК

Хулио Веласкес говори преди мача с АЕК

  • 25 авг 2026 | 18:30
  • 4082
  • 3
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 18:12
  • 53981
  • 135
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 8787
  • 6
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 35585
  • 95
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 29508
  • 71
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 23299
  • 103