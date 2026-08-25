Загуби за българските състезатели в поредния ден на Европейското по бадминтон до 19 г.

Българските състезатели допуснаха загуби в поредния ден на Европейското индивидуално първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня (Унгария). Поставеният под номер 10 Теодор Митев отстъпи пред седмия в схемата испанец Марио Родригес с 12:21, 18:21 за 33 минути.

Номер 8 Елена Попиванова претърпя поражение от 11-а Елифнур Демир (Турция) с 14:21, 4:21 за 30 минути.

11-ият в схемата Георги Рупцов загуби в оспорван двубой от номер 5 Марти Йоост (Естония) с 15:21, 21:14, 18:21 за 49 минути.

С това българското участие на шампионата приключи.

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