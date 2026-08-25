Нови стряскащи данни за здравето на играчите от НФЛ

Поне един от всеки четирима бивши играчи от Националната футболна лига на САЩ (НФЛ), които са починали между 2016 и 2021, е страдал от хронична травматична енцефалопатия (ХТЕ), сочи ново проучване.

От общо 878 бивши състезатели по американски футбол, които са си отишли от този свят в посочения период от време, 235 са дарили мозъците си с научна цел. Изследването е установило наличие на ХТЕ при 215 от тях, като това заболяване може да бъде установено единствено след смъртта.

"НФЛ да работи по обезопасяването на футбола, включително с приемането на нови стратегии за редуциране на сътресенията и ударите глава в глава. Лигата продължава да предлага на футболната общност достъп до увеличаващи се ресурси, които служат за подобряване на физическото и психическото здраве на играчите. Призоваваме всички бивши състезатели да използват тези ресурси и да потърсят лечение, когато се опасяват за здравето си", казва говорител на НФЛ.

Водещият автор на проучването Даниел Данешвар заяви, че повтарящите се мозъчни травми са фактор, който води пряко до наличието на ХТЕ.

"Ние и други учени сме доказали, че специално играчите от НФЛ губят живота си четири пъти по-често от ХТЕ, в сравнение с други хора", добавя той.

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