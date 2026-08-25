България пета в света на парахокей

България записа историческо представяне на първото в историята световно първенство по парахокей, което се проведе в Белгия и Нидерландия. Националният отбор, който бе в състав Ангел Хилендаров - капитан, Благо Чучулски - вратар, Александра Маринова, Кристияна Колева, Християна Стефанова, Марин Каванозов, Тихомир Иванов, Пресиян Мартинов, Николай Стефанов и Светослав Венциславов, завърши шампионата на престижното пето място.

България попадна в група „Б“ заедно с Аржентина, Англия, Индия, Испания, Малайзия, Нидерландия и Чили. Всички срещи на нашите национали се изиграха в Амстердам. В седемте мача от груповата фаза националният отбор записа пет победи и две загуби, отбелязвайки 35 гола, с което зае трето място и получи възможност да продължи битката за 5-8 място.

В решаващия мач за крайното класиране България се изправи срещу домакините от Нидерландия. След победата с 2:1 в груповата фаза българският отбор отново демонстрира характер и увереност и спечели с 5:2 на емблематичният хокеен стадион „Вагнер“ в Амстердам, пред изпълнените с холандски привърженици трибуни.

Сред най-ярките фигури на шампионата беше капитанът на България Ангел Хилендаров. Със своите 31 попадения той оглави голмайсторската листа на турнира и се превърна в един от най-впечатляващите индивидуални състезатели на световното първенство.

„Този успех е резултат от спортен талант, постоянство, труд, воля и екипен дух“, посочи председателят на БФХТ, др. Йорг Шенк.

„Петото място в света е не просто класиране – то е историческо постижение и отправна точка към още по-големи успехи”, добави изпълнителният директор на федерацията проф. Антонио Антонов.

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