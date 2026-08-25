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Гаджето на нов в Челси ужасена от катерица в Лондон

  • 25 авг 2026 | 13:08
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Гаджето на нов в Челси ужасена от катерица в Лондон

Адаптацията на Паугли, приятелката на Пеп Чавария, новото попълнение на Челси, към живота в Лондон се оказва сложна. Инфлуенсърът сподели необичаен случай, при който била блокирана от катерица, страхувайки се да не бъде нападната.

27-годишната испанка, която от ноември е приятелка с защитника, привлечен преди две седмици от Райо Валекано за 19 милиона евро, се премести в английската столица, но изразява своите резерви и трудности с новия живот. Във видео, споделено в ТикТок, където има над 1,1 милиона последователи, Паугли разказа за комична среща с гризач, която я ужасила.

Инцидентът се случил по време на разходка, докато отивала да си направи ноктите. Това, което трябвало да бъде 50-минутен маршрут, се превърнало в едночасова и половина одисея. „Как една 50-минутна разходка отне час и половина... заради една катерица“, започна тя разказа си.

@pawgli

Deseando que veáis mi primer blog en Londres mañana lo edito y os lo subo 😂

♬ sonido original - Pawgli

Брюнетката обясни, че докато тя и Чавария чакат окончателния си дом, все още са в хотел. Решила да отиде пеша, за да „разгледа района“, но маршрутът я превел през „горички и езера“. Когато оставали само 20 минути до дестинацията, тя се сблъскала с неочаквано препятствие. „Една катерица по средата на пътя не помръдваше. Гледаше ме така...“, описа тя.

Страхът я накарал да се допита до изкуствения интелект: „Попитах ChatGPT": „Нападат ли катериците?“ И той отговори: „Да.“ И аз... отстъпих назад.“ Следвайки съвета на чатбота да изчака животното да си тръгне, Паугли чакала 10 до 15 минути, но катерицата останала неподвижна. Решението било да се върне назад и да намери алтернативен път, което значително увеличило продължителността на разходката.

Този епизод е поредният в труден период на адаптация за създателката на модно и бюти съдържание. В предишни видеа Паугли вече беше признала, че преместването от Мадрид в Лондон е „плашеща“ перспектива, като дори обмисляше връзка от разстояние, за да не се отказва от живота и кариерата си в Испания.

„Премествайки се в Лондон, аз се отказвам от 100% от работата си. Той си има работа, аз си имам моята; той си изкарва парите, аз си изкарвам моите. Никой не живее на гърба на никого; аз не живея на гърба на приятеля си“, заяви тя, добавяйки, че нейната работна база е в Мадрид. „Като не живея в Мадрид, губя възможности да продължа да се развивам в това, защото абсолютно всичко е в Мадрид.“

Паугли, която не говори свободно английски, изрази и желанието си да запази испанската си аудитория. „Колкото и английски да знам, не искам да сменям публиката си. Искам да остана с испанската си публика“, подчерта тя.

Решението да се премести е, според нея, акт на любов. „Правя го от любов, защото обичам партньора си и искам да изградя бъдеще и семейство с него“, призна тя, въпреки че признава колко трудно е да остави зад гърба си семейството, приятелите и живота, който е изградила в Мадрид, който описва като „живот мечта“.

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