Осем медала за България от континентално първенство

За завършилото 25-то Европейско първенство по радиориентиране за всички възрастови групи в Търговище (Румъния) България спечели един златен, четири сребърни и три бронзови медала.

Най-доброто класиране в елитните групи направи Александър Педев, като спечели бронзов медал в класическата дисциплина на 144MHz. Това е вторият му индивидуален медал, след миналогодишното сребро на Световното първенство в Литва. Известна доза късмет попречи на нашата най-добра състезателна Андрея Дяскова да завоюва няколко медала, но това ще бъде още по-голям стимул в бъдеще.

В мастерс категориите българските състезатели се представиха отлично, като индивидуални медали завоюваха Виктория Ценкова, Димитър Кирев и Виктор Ценков. В отборното класиране в класическата дисциплина на 144MHz Димитър Кирев, Кънчо Маринов и Влад Боев завоюваха шампионаската титла. Жените в категория W55 Виктория Ценкова и Юлия Соколова и двете класически дисциплини завоюваха сребърни медали.

През 2027 година е Световното първенство в Южна Корея, като конкуренцията тогава ще е още по-голяма.

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