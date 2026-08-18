Бившият боец на UFC Антъни Смит пледира невинност

Антъни Смит пледира невинен, след като беше арестуван и обвинен в няколко тежки престъпления, произтичащи от инцидент с домашно насилие със съпругата му в Небраска през юли.

Съдебните протоколи потвърждават, че Смит е заявил, че не е виновен, в резултат на което първоначално насроченото за 17 август изслушване за предявяване на обвинение е било отменено. Сега Смит трябва да се яви отново в съда за актуална информация по делото на 21 септември в 13:30 ч. местно време, като присъствието му на това заседание е задължително.

Срещу Смит са повдигнати общо четири обвинения в тежки престъпления, включително опит за престъпление от клас 1/1А/1Б/1В/1Г – което е престъпление от клас 2, терористични заплахи и две обвинения в противозаконно лишаване от свобода от първа степен, които са престъпления от клас 3А. Престъпленията от клас 2 се наказват с минимум една година до 50 години затвор. Престъпленията от клас 3А се наказват с максимум три години затвор и 18 месеца надзор след освобождаване, без минимално наказание.

След първоначалния арест на Смит, Окръжната прокуратура на окръг Сарпи публикува изявление с обвиненията срещу бившия боец на UFC.

„По време на днешното изслушване за определяне на гаранцията, прокурор от Окръжната прокуратура на окръг Сарпи предостави следната информация: Твърди се, че на 26 юли 2026 г. обвиняемият е участвал в свада със съпругата си в бар в Гретна, Небраска, по време на която се съобщава, че я е заплашил, че ще я убие, ако не се качи в автомобила му и не се прибере с него“, се казва в изявлението. „Той е обвинен също, че я е сграбчил и бутнал в автомобила.“

„В един момент по време на пътуването тя е успяла да излезе от превозното средство. Твърди се, че обвиняемият е продължил да отправя заплахи, настоявайки тя да се върне в автомобила. След като пристигнали у дома, тя отново излязла от колата. Разследващите твърдят, че обвиняемият е опитал многократно да я удари с автомобила. Съпругата на обвиняемия е успяла да се отмести и да избегне физически наранявания.“

Докато Смит не е коментирал публично ареста си, съпругата му, Михала Рене Нюман, публикува съобщение в социалните мрежи относно цялата ситуация.

„Няма много, което мога да кажа в момента“, написа тя. „Обичам Антъни с всяка частица от съществото си. Той е добър човек, страхотен баща и невероятен съпруг, който ни обича безкрайно. Всеки, който го познава, може да го потвърди. Те превърнаха проблем с психичното здраве в нещо, което не е. Аз съм в безопасност и винаги съм била. Той никога не би ме наранил. Никога. Обадих се за помощ, за да го предпазя от самия него.“

По-късно Смит беше освободен под гаранция от 500 000 долара. Сега той трябва да се яви отново в съда през септември.

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